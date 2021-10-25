Камера сняла момент гибели художника Бубнова в бассейне фитнес-клуба в Москве

Момент гибели 79-летнего художника Василия Бубнова в бассейне одного из столичных фитнес-центров попал на видео. Ролик, который сняла камера наблюдения, опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На кадрах видно, как мужчина тяжело плывет по дорожке, останавливается в нескольких метрах от борта, теряет сознание и начинает тонуть. Посетители и работники бассейна на произошедшее никак не реагируют.

Ранее СМИ сообщили, что известный российский художник Василий Бубнов утонул в бассейне фитнес-клуба на 2-й Песчаной улице в Москве. Плаванием он занимался регулярно. В Российской академии художеств уточнили, что Бубнов погиб в воскресенье, 24 октября.

Московская прокуратура организовала проверку фитнес-клуба по вопросу соблюдения требований закона о безопасности.