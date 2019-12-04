Камчатский СК начал проверку после нападения собак на школьницу

В Вилючинске стая бродячих собак напала на 11-летнюю школьницу. После случившегося уже начата доследственная проверка. Животных местные власти не отлавливали, поскольку не было денег.

Нападение на девочку произошло еще 28 ноября, сообщили в пресс-службе СК РФ по Камчатскому краю.

Следователям предстоит выяснить все обстоятельства случившегося. Процессуальное решение примут по результатам проверки.

Якутские следователи проверят покусавшую детей бродячую собаку Подробнее

В том числе, заметили в СК, будет дана юридическая оценка действиям лиц, которые ответственны за организацию отлова бродячих животных в Вилючинске.

Жители камчатского города, уточнил портал «Кам 24», жаловались местным властям на агрессивных собак, однако никакие меры так и не были предприняты. Глава администрации Вилючинского городского округа Галина Смирнова заявила, что трех собак прикормили жильцы дома, недалеко от которого произошел несчастный случай. Псов отловили сразу, как в местный бюджет поступили предназначенные для этого деньги.

«Отлов собак мы осуществляем за счет государственных ассигнований из краевого бюджета. Местные деньги мы не имеем права тратить на это», — пояснила Смирнова.

По ее словам, в администрации знали о существовании бродячих собак и получали соответствующие заявления.

Собаки атаковали школьницу у дома № 9 по улице Кронштадтской, неподалеку от школы и детского сада. Ребенок пытался убежать от животных, но не смог: они сбили девочку с ног и протащили по земле. Школьницу отбили от собак прохожие. От тяжелых травм ее спасла толстая зимняя куртка.