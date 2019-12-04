Камчатский СК начал проверку после нападения собак на школьницу
Нападение на девочку произошло еще 28 ноября, сообщили в пресс-службе СК РФ по Камчатскому краю.
Следователям предстоит выяснить все обстоятельства случившегося. Процессуальное решение примут по результатам проверки.
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В том числе, заметили в СК, будет дана юридическая оценка действиям лиц, которые ответственны за организацию отлова бродячих животных в Вилючинске.
Жители камчатского города, уточнил портал «Кам 24», жаловались местным властям на агрессивных собак, однако никакие меры так и не были предприняты. Глава администрации Вилючинского городского округа Галина Смирнова заявила, что трех собак прикормили жильцы дома, недалеко от которого произошел несчастный случай. Псов отловили сразу, как в местный бюджет поступили предназначенные для этого деньги.
«Отлов собак мы осуществляем за счет государственных ассигнований из краевого бюджета. Местные деньги мы не имеем права тратить на это», — пояснила Смирнова.
По ее словам, в администрации знали о существовании бродячих собак и получали соответствующие заявления.
Собаки атаковали школьницу у дома № 9 по улице Кронштадтской, неподалеку от школы и детского сада. Ребенок пытался убежать от животных, но не смог: они сбили девочку с ног и протащили по земле. Школьницу отбили от собак прохожие. От тяжелых травм ее спасла толстая зимняя куртка.