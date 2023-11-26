Происшествия 26 ноября 2023, 10:40 Камчатский министр спас попавших в зону турбулентности людей Глава Минздрава Камчатки спас попавших в зону турбулентности на рейсе в Москву

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Министр здравоохранения Камчатского края Александр Гашков оказал помощь пассажирам самолета, следовавшего рейсом в Москву из Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщило информационное агентство «Камчатка сегодня».

На появившихся в Сети кадрах видно, что самолет попал в зону турбулентности, по салону пошла вибрация. Министр и стюардессы попросили всех пассажиров прижаться к полу.

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«Всем сесть на пол! Сядьте все на пол и держитесь!» — командовал Гашков.

По данным источника, незадолго до происшествия одна из пассажирок отстегнула ремень безопасности. Когда борт начало трясти, она упала со своего места и ушибла голову, а министр помог ей обработать рану.

У другой пассажирки начались панические атаки, Гашков привел ее в чувство и успокоил. По данным kp.ru, все пассажиры рейса на данный момент находятся в безопасности.