Появились кадры восхождения бригады ПСР на Ключевской вулкан на Камчатке | 360°

Происшествия 08 сентября 2022, 13:34 Поделиться Telegram

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Viber Появились кадры восхождения бригады ПСР на Ключевской вулкан на Камчатке МЧС Камчатки поделилось видео восхождения спасательной бригады на Ключевской вулкан

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Обнародованы кадры восхождения бригады поисково-спасательных работ на Ключевской вулкан, где ранее погибла группа туристов. Видео с «360» поделилось Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

Наземная группировка ПСР добралась до подножья Ключевского вулкана, там они разбили базовый лагерь, и часть группы начала восхождение на отметку 3300.

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Перед этим несколько дней шли дожди, и дорогу совсем размыло. В результате спасателям даже для их высокопроходимой техники пришлось искать обходные пути, прорубаясь через кусты.

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Путь от поселка до подножья составляет 38 километров и занял у них около суток.

Ранее сообщалось, что тела всех погибших на Ключевской Сопке — восьми туристов и гида — эвакуировали со склона и доставили в поселок Ключи на Камчатке. Тела спустили с высоты 4158 метров.

Группа из 10 туристов и двух гидов начала восхождение к вершине вулкана Ключевская Сопка, самого высокого действующего вулкана Евразии, 3 сентября. Трое остались в лагере на высоте 3300 метров. В тот же день стало известно, что несколько человек погибли при падении с высоты, еще один пострадал, гид сломал ногу.

Из-за сильного ветра и тумана эвакуация затянулась: было невозможно высадить спасателей на месте. В итоге девять человек погибли, еще трое пострадали.

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