Эксклюзив 25 марта 2024, 10:11 КамАЗ врезался в неисправный ПАЗ на МКАД, есть пострадавшие Возгорание произошло после ДТП с участием грузовика и автобуса на МКАД

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Крупное ДТП произошло утром 25 марта на 45-м километре МКАД. Источник «360» сообщил, что КамАЗ врезался в неисправный военный ПАЗ, после чего началось возгорание.

Информация о ДТП поступила в экстренные службы в 09:21. По словам очевидца, на МКАД горели два транспортных средства. Прибывшие медики оказали помощь одному пострадавшему.

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В пресс-службе Госавтоинспекции Москвы сообщили, что движение транспорта полностью перекрыли по внешней стороне МКАД из-за возгорания грузовика. На месте находятся сотрудники Госавтоинспекции, они регулируют проезд, чтобы отвести другие автомобили на соседние улицы.