КамАЗ въехал в жилой дом в Новороссийске

В Новороссийске водитель большегруза въехал в жилой дом с такой силой, что машина практически полностью оказалась под крышей. Мужчину вызволяли из искореженного КамАЗ спасатели.

«Все живы. Водитель был зажат. У него зажало ноги. При помощи гидравлических инструментов мы его извлекли, передали медикам. Причина — это к ГИБДД, пока еще рано», — рассказал «360» начальник МБУ ПАСС «Служба спасения» Новороссийска Алексей Одеров.

На кадрах, опубликованных спасателем в Instagram, видно, что кабина автомобиля вряд ли подлежит восстановлению.

Источник: Instagram

По информации РИА ФАН, авария произошла на улице Агатова в Новороссийске. По предварительным данным, у машины отказали тормоза.

Пострадавший водитель 1965 года рождения. Медики оказали ему помощь. Пострадал ли кто-то внутри дома, неизвестно.

В ГИБДД Краснодарского края пока не объявили о причине аварии.