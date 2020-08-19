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    19 августа 2020, 11:40

    КамАЗ упал на бок на Приморском шоссе и рассыпал весь свой груз

    Анастасия Кременчугская

    В Петербурге на Приморском шоссе произошло ДТП. КамАЗ перевернулся на бок, из-за этого на дорогу высыпались камни из кузова. В результате на дороге образовалась пробка. Об этом сообщил сайт «Невские новости».

    По словам очевидцев, КамАЗ перевернулся недалеко от ледового зала «Олимпийские надежды». Отмечается, что пострадавших нет, однако движение затруднено. Камни и песок из машины рассыпаны по проезжей части.

    КамАЗ упал на бок на Приморском шоссе и рассыпал весь свой груз | Изображение 1
    Источник фото: сайт «Невские новости»

    Водителям будет сложно проехать и в сторону Петербурга, и в сторону Ольгино. На месте работают сотрудники ДПС.

    Новости SMI.FM