КамАЗ упал на бок на Приморском шоссе и рассыпал весь свой груз

По словам очевидцев, КамАЗ перевернулся недалеко от ледового зала «Олимпийские надежды». Отмечается, что пострадавших нет, однако движение затруднено. Камни и песок из машины рассыпаны по проезжей части.

Источник фото: сайт «Невские новости»

Водителям будет сложно проехать и в сторону Петербурга, и в сторону Ольгино. На месте работают сотрудники ДПС.