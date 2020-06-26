КамАЗ улетел в обрыв в Сочи: есть пострадавшие

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, из-за чего грузовик упал в обрыв. Водителя и пассажира зажало в кабине. Они получили серьезные травмы: предположительно, переломы позвоночника и таза.

Из-за разбитой дороги скорая не смогла добраться до места происшествия. Спасатели и медики прибыли туда на автомобиле повышенной проходимости.