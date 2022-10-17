Камаз столкнулся с поездом в Тамбовской области, один человек погиб | 360°

17 октября 2022, 17:03
Камаз столкнулся с поездом в Тамбовской области, один человек погиб
МЧС: один человек погиб, еще восемь пострадали в результате ДТП в Тамбовской области
Камаз столкнулся с пассажирским поездом в Сампурском районе Тамбовской области. В результате один человек погиб, восемь пострадавших доставлены в больницу, один все еще остается заблокирован. Об этом сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС.
«В 15:30 произошло столкновение пассажирского поезда и грузового автомобиля камаз на Лазовском переезде в Сампурском районе», — рассказали в министерстве.
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Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, они направлены в больницу № 2.
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Сообщается, что столкнулись выполнявший рейс из Мичуринска в Тамбов пассажирский автобус, грузовик MAN с полуприцепом и автомобиль Isuzu.
Ранее в Ростовской области водитель маршрутки Volkswagen 2DLT35 уснул за рулем, после чего машина вылетела в кювет. В ГИБДД России по региону сообщили, что в результате случившегося погиб 22-летний пассажир маршрутки. Водитель и пятеро пассажиров попали в больницу.
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