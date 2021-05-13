КамАЗ сгорел на парковке возле гипермаркета в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на парковке грузовых автомобилей возле гипермаркета сгорел КамАЗ. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

Сообщение о возгорании в дежурную часть МЧС поступило в 04:57. На парковке горела кабина грузового автомобиля КамАЗ. Об этом сообщили в МЧС региона.

Пожар тушили 10 человек с помощью двух единиц техники. Огонь был ликвидирован за пять минут. Водителя с ожогами госпитализировали в городскую больницу. Он находится в ожоговом центре горбольницы № 40, у него ожоги всех частей тела.

Как сообщило издание Е1.ru, очевидцы видели, как водителя грузовика, который спал в машине, выбросило из кабины взрывной волной через лобовое стекло. Кабина сгорела полностью. Пользователи соцсетей предположили, что взорвался газовый балон.

Ранее пожилой петербуржец попал в ожоговую реанимацию после того, как у него в руках взорвался аккумулятор телефона. Мужчина сидел на лавочке на улице Дыбенко, когда в его руках взорвался телефон. Он упал на асфальт, едва не разбив голову о каменную урну.