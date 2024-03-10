Эксклюзив 10 марта 2024, 17:13 КамАЗ сбил пенсионерку на Хорошевском шоссе Источник «360»: пенсионерка получила перелом бедра в ДТП с КамАЗом в Москве РИА «Новости»

Читать 360tv в

КамАЗ 10 марта сбил пенсионерку у дома № 48 на Хорошевском шоссе в Москве. Женщина оказалась зажатой под авто, сначала ее не могли достать, сообщил источник «360».

После пострадавшую смогли осмотреть медики. Пожилую женщину доставили в городскую клиническую больницу имени Боткина. У пациентки диагностировали перелом правого бедра.

Реклама

Как уточнил источник, авария произошла на придворовой территории в первой половине дня. Подробности происшествия выясняются.

Ранее жуткая авария произошла на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск: водителя эвакуатора убило отлетевшее колесо КамАЗа. ДТП произошло на 35-м километре федеральной автодороги.