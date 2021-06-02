КамАЗ с щебнем перевернулся в Татарстане

В Верхнеуслонском районе Татарстана возле села Шеланга произошло ДТП с участием КамАЗа с щебнем.

По словам очевидцев, на трассе Казань — Камское Устье водитель грузовика не справился с управлением. В результате КамАЗ перевернулся. Об этом сообщил сайт inkazan.ru.

Многотонная машина завалилась на бок. Щебень высыпался на шоссе. Водитель получил травмы различной степени и тяжести. Мужчину госпитализировали. Данных о его состоянии нет.

На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции.