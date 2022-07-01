КамАЗ протаранил LADA Largus в Нижнекамске

Серьезное ДТП произошло в промышленной зоне Нижнекамска (Республика Татарстан). Там КамАЗ врезался в LADA Largus. Грузовик протащил отечественный автомобиль до отбойника. Об этом сообщил сайт Inkazan.ru со ссылкой на местный телеграм-канал.

Авария случилась вчера, около семи утра. Грузовик, которым управлял 59-летний местный житель, выехал на встречную полосу, где и столкнулся с легковушкой. При этом LADA сильно повредилась. Ее водитель заработал перелом ноги, ушиб грудной клетки и черепно-мозговую травму. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение.