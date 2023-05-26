Происшествия 26 мая 2023, 13:09 КамАЗ перевернулся в результате аварии в Курганской области

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ДТП с участием большегруза произошло в четверг, 25 мая, на автодороге «Иртыш» в Курганской области. Об этом написал Ura.ru со ссылкой на городской отдел ГИБДД.

По информации ведомства, водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем SHACMAN, столкнулся со встречным автомобилем КамАЗ, в результате чего последний перевернулся.

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Водителя SHACMAN с травмами доставили в больницу. О других пострадавших не сообщается.