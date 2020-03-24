КамАЗ перевернулся на Пулковском шоссе и заблокировал правый ряд

Очевидцы сообщили, что водитель на Audi подрезал грузовик и уехал. А вот КамАз не смог удержаться на дороге и перевернулся.

ДТП произошло рядом с Оптоклубом «Ряды».

Правый ряд оказался заблокирован для движения, но пробок, по информации «Яндекс.Карты», нет.