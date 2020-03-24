    24 марта 2020, 11:49

    КамАЗ перевернулся на Пулковском шоссе и заблокировал правый ряд

    Анастасия Кременчугская

    На Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге перевернулся КамАЗ. Пострадавших нет. Весь груз рассыпался на территорию около дороги. Об этом написал сайт «Невские новости».

    Очевидцы сообщили, что водитель на Audi подрезал грузовик и уехал. А вот КамАз не смог удержаться на дороге и перевернулся.

    ДТП произошло рядом с Оптоклубом «Ряды».

    Правый ряд оказался заблокирован для движения, но пробок, по информации «Яндекс.Карты», нет.