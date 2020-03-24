24 марта 2020, 11:49
КамАЗ перевернулся на Пулковском шоссе и заблокировал правый ряд
На Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге перевернулся КамАЗ. Пострадавших нет. Весь груз рассыпался на территорию около дороги. Об этом написал сайт «Невские новости».
Очевидцы сообщили, что водитель на Audi подрезал грузовик и уехал. А вот КамАз не смог удержаться на дороге и перевернулся.
ДТП произошло рядом с Оптоклубом «Ряды».
Правый ряд оказался заблокирован для движения, но пробок, по информации «Яндекс.Карты», нет.