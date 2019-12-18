«Камаз» насмерть сбил пенсионерку под Санкт-Петербургом

Трагедия случилась утром, в городе Тихвин Ленинградской области. «Камаз» сбил женщину, когда та пыталась перейти дорогу в неположенном месте. За рулем грузовика находился мужчина 1981 года рождения, сообщил портал «Дни.ру».

Пострадавшей на вид было около 70 лет. Ее доставили в больницу, но пенсионерка скончалась, не приходя в сознание. Полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии.