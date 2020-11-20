КамАЗ насмерть сбил пенсионера в Анапе

Большегрузом управлял 47-летний мужчина. По предварительным данным, 19 ноября, в 16:00, он сбил 81-летнего пешехода. Тот переходил дорогу в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода.

Пенсионер получил травмы и в течение часа умер в больнице.

Ранее бетономешалка на базе КамАЗа на полном ходу протаранила ограждение и улетела с моста в Ростове-на-Дону. После падения с 10-метровой высоты грузовик приземлился на бок.