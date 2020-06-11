11 июня 2020, 08:53
«КамАЗ» насмерть сбил девочку под Оренбургом
Водитель «КамАЗа» сбил пятилетнюю девочку, которая каталась на велосипеде в Соль-Илецке. Ребенок скончался на месте от полученных травм.
«В Соль-Илецке произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пятилетней девочки на велосипеде и автомобиля „КамАЗ“», — привел ТАСС сообщение пресс-службы УМВД по Оренбургской области.
За рулем грузовика был 53-летний местный житель. Спасти ребенка не удалось из-за серьезных полученных травм. Девочка скончалась на месте ДТП.
Сейчас сотрудники полиции выясняют все причины и обстоятельства произошедшего в Оренбургской области.