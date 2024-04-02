Происшествия 02 апреля 2024, 13:14 КамАЗ наехал на троих пешеходов в Пензе. Водителя в машине не оказалось

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Авария с участием КамАЗа произошла накануне на трассе М-5 «Урал» в Железнодорожном районе Пензенской области. Об этом сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на управление Госавтоинспекции по региону.

На 636-м километре федеральной автодороги водитель грузовика Sitrak врезался в КамАЗ, который покатился и сбил троих мужчин. После этого машина врезалась в ВАЗ-2112 и Toyota Camry.

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Один из пешеходов скончался на месте происшествия. Еще двоих человек увезли в больницу. По факту случившегося проводится проверка.