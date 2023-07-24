Происшествия 24 июля 2023, 12:32 КамАЗ наехал на самодельный дрон в Рязанской области — СМИ SHOT: беспилотник кустарного типа разорвался под колесами КамАЗа в Рязанской области РИА «Новости»

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Беспилотник кустарного типа разорвался под колесами КамАЗа в Рязанской области, сообщил Telegram-канал SHOT. По его данным, в 20 метрах оттуда нашли еще два таких же самодельных дрона. Сейчас выясняется, кто и откуда их запустил. Официального подтверждения информации нет.

Канал уточнил, что водитель грузовика случайно проехал по дрону в селе Тюшево, в 300 метрах от трассы М-5 «Урал». Раздался хлопок, у КамАЗа повредило задние колеса. С водителем все в порядке. Экстренные службы тут же направили на место происшествия. Еще два беспилотника обнаружились в поле.

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Сегодня ранним утром беспилотники ударили по двум нежилым зданиям в Москве. По данным мэра Сергея Собянина, обошлось без пострадавших и серьезных разрушений. Днем источник «360» сообщил, что еще один дрон заметили над зданием Центра организации дорожного движения в столице.

Кроме того, этой ночью ВСУ выпустили 17 беспилотников по Крыму. Атака оказалась неудачной: все дроны сбили и обезвредили, никто не пострадал.