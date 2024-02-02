Происшествия 02 февраля 2024, 08:24 КАМАЗ на Камчатке самостоятельно завелся и ушел под воду вместе с водителем МЧС: на Камчатке КАМАЗ вместе с водителем ушел под воду РИА «Новости»

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В Соболевском районе КАМАЗ с крановой установкой провалился под лед. Водитель умер. Рабочие пытались поднять машину с сослуживцем самостоятельно, но не смогли и вызвали спасателей, сообщил глава МЧС Камчатского края Сергей Лебедев на своей странице в «ВКонтакте».

Авария произошла вечером 31 января, но в экстренные службы позвонили только на следующее утро. Колонна из шести автомобилей везла грузы на рыбзавод, но одна из машин ушла под воду в районе поселка Крутоговского в 50 метрах от берега.

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«Со слов свидетелей во время отдыха КАМАЗ самостоятельно завелся, заехал в море и провалился», — сообщил министр.

Грузовик с крановой установкой затонул вместе с водителем. По словам Сергея Лебедева, к крану прицепили трос, но вытянуть машину не смогли — потребовались другой трос, стальной, и гусеничная техника.

В Саратовской области под лед на Волге ушли два автомобиля. Пассажиры первого спаслись на крыше.