21 января 2020, 11:36
КамАЗ и Ford столкнулись в Башкирии. Два человека погибли
В Башкирии зафиксировано ДТП с участием КамАЗа и иномарки Ford Fusion, в результате которого два человека погибли. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa со ссылкой на республиканское ГИБДД.
По данным издания, авария произошла на 126-м километре дороги Белебей - Николаевка - Туймазы - Бакалы. В результате столкновения погиб 26-летний водитель иномарки, а также его пассажир, сидевший на заднем сидении. Другой пассажир легковушки получил травмы и был доставлен в больницу.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.