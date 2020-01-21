КамАЗ и Ford столкнулись в Башкирии. Два человека погибли

По данным издания, авария произошла на 126-м километре дороги Белебей - Николаевка - Туймазы - Бакалы. В результате столкновения погиб 26-летний водитель иномарки, а также его пассажир, сидевший на заднем сидении. Другой пассажир легковушки получил травмы и был доставлен в больницу.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.