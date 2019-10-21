  • КАМАЗ едва не превратил территорию детского сада в побоище

    21 октября 2019, 17:19

    Ирина Нагайникова

    В Ханты-Мансийске водитель КАМАЗа не справился с управлением, снес две детские площадки и врезался в детский сад. К счастью, никто не пострадал, сообщил сайт Ura.ru.

    Как сообщили очевидцы, «полсадика снесли».

    На видео с места происшествия видно, что КАМАЗ пролетел в стену здания мимо площадки, на которой играли дети.

    Отдел пропаганды управления ГИБДД МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре подтвердил, что пострадавших в инциденте нет.

    Правоохранители выясняют обстоятельства и причины аварии.