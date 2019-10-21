КАМАЗ едва не превратил территорию детского сада в побоище

Как сообщили очевидцы, «полсадика снесли».

На видео с места происшествия видно, что КАМАЗ пролетел в стену здания мимо площадки, на которой играли дети.

Отдел пропаганды управления ГИБДД МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре подтвердил, что пострадавших в инциденте нет.

Правоохранители выясняют обстоятельства и причины аварии.