КАМАЗ едва не превратил территорию детского сада в побоище
В Ханты-Мансийске водитель КАМАЗа не справился с управлением, снес две детские площадки и врезался в детский сад. К счастью, никто не пострадал, сообщил сайт Ura.ru.
Как сообщили очевидцы, «полсадика снесли».
На видео с места происшествия видно, что КАМАЗ пролетел в стену здания мимо площадки, на которой играли дети.
Отдел пропаганды управления ГИБДД МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре подтвердил, что пострадавших в инциденте нет.
Правоохранители выясняют обстоятельства и причины аварии.