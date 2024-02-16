Происшествия 16 февраля 2024, 00:39 Калининградские школьники массово отравились неизвестным токсином СК: 23 ребенка отравились неустановленным токсином в школе под Калининградом РИА «Новости»

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Массовое отравление школьников произошло в поселке Большаково Калининградской области. Более 20 детей отравились неустановленными токсическими веществами, сообщила пресс-служба регионального Следственного комитата.

По данным ведомства, утром после школьной линейки ученики стали жаловаться на ухудшение самочувствия.

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«Медицинскую помощь оказали 23 учащимся, шестеро из них попали в лечебное учреждение», — указали в сообщении.

Сейчас следователи с участием специалистов Роспотребнадзора по Калининградской области проводят проверку. Также специалисты осмотрели место происшествия и опросили очевидцев.

Ранее в омской гостинице отравились 19 школьников-гандболистов из Новокузнецка. Дети приехали в город на соревнования, их разместили в одном и з городских отелей, где для них организовали питание. Позже юных спортсменов госпитализировали в больницу с острой кишечной инфекцией.