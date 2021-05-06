Калининградская семья отравилась угарным газом

Семья из четырех человек отравилась угарным газом в Калининграде. Об этом рассказало РИА ФАН со ссылкой на городские экстренные службы.

Чрезвычайное происшествие произошло на улице Павлика Морозова. Отец семейства плохо себя почувствовал и вызвал бригаду скорой помощи. Медики сообщили, что дело не в резко ухудшившемся состоянии здоровья мужчины.

После того, как врачи уехали, хуже стало жене и детям. Вернувшиеся специалисты диагностировали отравление продуктами сгорания газа и оксидом углерода.

Несовершеннолетние в данный момент находится в медицинском областном учреждении, взрослых доставили в БСМП. Оказавшиеся на месте сотрудники службы «Калининградгазификации» обнаружили в квартире утечку газа.