Появились подробности о калининградском рынке, около которого погибли три человека

Перед убийством Бахрамов оставил дома предсмертную записку с текстом «Ты меня достал». Последние пять лет у них с Янголенко были напряженные отношения. В 2015 году они подрались из-за парковочного места и даже судились. Впрочем, на суде они пришли в мировому соглашению.

Местные СМИ предположили, что «предварительная версия — Бахрамов решился на убийство из-за того, что хотел получить торговое место». Директор рынка Сергей Званок сначала также согласился с предположением, но позже заявил, что бизнес тут не причем, а причина конфликта — все та же давняя ссора из-за парковочного места.

Позже появилось заявление от имени «предпринимателей Центрального продовольственного рынка», с подписью почему-то снова Сергея Званока, в котором утверждалось, что убийство супругов Янголенко не может быть связано с разделом торговых мест.

Такое упорное отрицание версии, которую особо и не считали основной, вызвало подозрение. Коллеги Фазиля также говорили, что трагедия не может быть связано с конфликтом из-за мест на рынке. Впрочем, один из предпринимателей признался, что все боятся говорить правду, потому что «директор рынка грозит отбирать торговые места, пугает людей».

Родственники Бахрамова рассказали, что у них с убитым все пять лет были напряженные отношения. Янголенко постоянно грубил, ругался матом и часто «угрожал отобрать его торговые точки».

Позже выяснилось, что предприниматели Центрального рынка неоднократно обращались с жалобами в администрацию города. Причиной были так называемые аукционы, которые проводил директор рынка Званок. После окончания договоров аренды на торговые места он собирал всех предпринимателей и подписывал новые договоры с теми, кто больше предложит ему за место. А после этого торговцы были обязаны платить еще ежемесячную сумму за аренду. В ответ на эти жалобы чиновники бездействовали.

Оказалось, что конфликты между торговцами на рынке — нередкое явление. Все боялись лишиться своего места. Тем более что Званок нередко нарушал сроки договора и мог потребовать дополнительных денег, угрожая переподписать договор аренды с кем-то другим.

Сам директор рынка утверждает, что аукционы не проводятся уже больше пяти лет. Тем не менее всего три года назад около 40 продавцов Центрального рынка вышли на пикет с требованием отставки администрации. Оказалось, что аукционы были просто переименованы в «конкурсы» и продолжали проводиться.

СМИ направили официальный запрос по поводу происходящего на рынке в прокурору региона и губернатору. Никаких комментариев пока получено не было.