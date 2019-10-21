  • Калининградец сломал в полиции камеру наблюдения и насмерть обварился кипятком

    21 октября 2019, 18:56

    Ирина Нагайникова

    В отделе калининградской полиции мужчина, которого задержали за мелкое хулиганство, повредил радиатор отопления и получил смертельные ожоги. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на областное управление МВД.

    Как сообщило местное МВД, 36-летний мужчина, сломавший радиатор, получил ожоги 70% поверхности тела. Пострадавшего госпитализировали, однако спасти его медикам не удалось.

    По данным «Свободной прессы», задержанный сломал в отделении камеру видеонаблюдения.