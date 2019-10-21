Калининградец сломал в полиции камеру наблюдения и насмерть обварился кипятком

Как сообщило местное МВД, 36-летний мужчина, сломавший радиатор, получил ожоги 70% поверхности тела. Пострадавшего госпитализировали, однако спасти его медикам не удалось.

По данным «Свободной прессы», задержанный сломал в отделении камеру видеонаблюдения.