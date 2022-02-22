Челябинский депутат, застреливший собственную жену, нередко ее избивал и постоянно пил. Об этом «360» рассказал дядя погибшей сотрудницы РЖД.

На станции Карталы в Челябинской области произошло убийство. По предварительным данным, местный депутат застрелил бывшую супругу, которая работала в РЖД. Кроме того, в ходе происшествия был ранен еще один человек. По словам дяди погибшей, с бывшим мужем она была в разводе на протяжении года.

«Он ее доставал постоянно и являлся к ней в нетрезвом состоянии, даже избивал ее. Я и не знаю, что он хотел от нее. Если ты в разводе — какого хрена ты лезешь в семью, правильно? Если приехал детей проведать, то приезжай трезвый, а не пьяный», — заявил он.

Родственник убитой сотрудницы РЖД также отметил, что бывший муж постоянно ей угрожал и часто приезжал домой. Экс-супруги даже подавали на раздел имущества. У семьи двое детей, которые все это время жили с матерью. О произошедшем дядя убитой узнал от супруги.

«Я пока на машине доехал, мне пешком тяжело было самому идти по снегу. Я быстренько туда и приехал. Там расстояние — метров 400 от силы от наших работ. Это на самой станции было. Я приехал, а там уже полиция работает. Он сам сбежал после преступления», — отметил он.

После убийства супруги ее муж, как рассказал дядя погибшей, попытался совершить самоубийство.