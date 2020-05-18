«Как в сказке получилось». На ярославца в центре города напал медведь

В Ярославле ночью медведь напал на человека и прокусил ему бедро. Очевидцы сняли побег животного на видео.

Житель Ярославля Евгений Золотов рассказал «360», что медведь напал на него в ночь на 18 мая, когда он шел от улицы Труфанова в сторону Ленинградского проспекта.

В районе дома, где находятся «Мои документы», из-за дерева на меня выбежал медведь. Он поравнялся со мной и прыгнул. Я успел выставить локоть, чтобы он меня не уронил. Дальше как в сказке получилось Евгений Золотов.

Золотова спас проезжавший мимо таксист. Мужчина стал кричать и звать на помощь, когда услышал сигнал машины. Медведь от резкого звука оступился, и это позволило Золотову забежать в автомобиль такси.

«Меня привезли в больницу, мне до последнего не верили, что меня покусал медведь. Оказали первую помощь. Рану, где медведь прокусил, зашили. Повреждено было бедро. Ссадины от лап и когтей на руках и ногах», — рассказал Золотов о последствиях встречи с медведем.

Теперь ему нужно пропить курс антибиотиков и несколько раз съездить на уколы в больницу.

Золотов рассказал, что таксист отвез его в больницу, а сам вернулся обратно — вдруг медведь напал еще на кого-то. Теперь мужчина ищет своего спасителя, чтобы сказать ему спасибо.

Жители Ярославля засняли на видео, как медведь, судя по размерам медвежонок, бежит по трамвайным путям. Это произошло той же ночью, но непонятно до или после нападения.