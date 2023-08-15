Эксклюзив 15 августа 2023, 15:18 «Как в фильме ужасов». Очевидица — о взрывах автомобилей после ЧП на заправке в Махачкале Очевидица ЧП в Махачкале рассказала о массовых взрывах автомобилей у заправки

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Во время взрыва в Махачкале на автозаправке начали гореть автомобили. Находящиеся в машинах люди пытались спастись. В одном из таких авто находилась маленькая девочка с родителями. Взрослые буквально вытолкнули ребенка в окно, но сами погибли. Все было как в фильме ужасов, рассказала «360» администратор гостиницы Абидат, находившаяся в здании около места ЧП.

«Горели все машины. Они взорвались одновременно и горели, как фильме ужасов. Я даже не знала, что в жизни такое может быть. Горит, и все», — призналась женщина.

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По ее словам, одной из жертв трагедии могла стать маленькая девочка, которую родители фактически выбросили из машины перед взрывом автотранспорта. В итоге взрослые погибли ради спасения жизни собственного ребенка.

Всем постояльцам и сотрудникам гостиницы повезло, что заправка не взорвалась полностью, заметила Абидат. При наихудшем раскладе здания и людей в нем уже не было бы.

По ее словам, в момент произошедшего на стороне взрыва в гостинице находились 17 человек. Множественные повреждения здания, в том числе выбитые стекла и осыпавшиеся потолки женщина назвала незначительными мелочами в сравнении с человеческими жертвами.

«Главное, что все наши живы-здоровы. Но из-за этого [взрыва] столько людей погибли», — сказала Абидат.

После ЧП, добавила она, многие люди помогали пострадавшим в меру своих возможностей, например носили воду.

Вечером 14 августа на окраине Махачкалы прогремели взрывы. По предварительной версии, из-за пожара на автосервисе произошла детонация баллонов со сжиженным газом на автозаправке. По последней информации, жертвами стали 35 человек, свыше 100 получили ранения.