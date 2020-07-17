«Как такое бывает?!» Пьяный полицейский избил подростка в Якутии и продолжил работать

В Якутии местный полицейский, который напал на подростков и избил одного из них, продолжает работать в дежурной части. Жители обратились во все вышестоящие инстанции, но пока безрезультатно.

Все произошло еще в начале июля. Но спустя две недели заявлений и звонков в полицию мать пострадавшего ребенка уже отчаялась искать помощи у правоохранителей и обратилась в СМИ.

Она рассказала «360», как все происходило.

Компания подростков отдыхала поздно вечером у местного стадиона. К ним подъехал черный внедорожник с полицейским за рулем.

«Он спросил, что, мол, здесь делают малолетки так поздно. Дети на него даже не отреагировали. Ему это не понравилось. Он открыл дверь и двумя руками ударил по лицу моего ребенка. У мальчика закружилась голова. А тот его еще сверху начал пинать ногой», — рассказала мать 14-летнего подростка.

Мальчику пришлось бежать, а полицейского остановили молодые люди постарше.

«Сотрудник был в нетрезвом состоянии. Все это заметили. Эти свидетели (которые остановили полицейского — прим. ред.) тоже есть, но почему-то полиция их не допросила», — рассказала женщина.

На следующее утро она написала заявление в полицию, ребенок все рассказал инспектору по делам несовершеннолетних.

Источник фото: телеканал «360»

«Звонили и на дежурную часть — и в Якутию, и в Москву. Но тишина. Как такое бывает, что полицейский избивает ребенка и продолжает работать?», — задается вопросом жительница Якутии.

«360» запросил комментарий у пресс-службы ГУ МВД по Республике Саха, но там пока ничего не знаю об этой ситуации.