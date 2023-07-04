Эксклюзив 04 июля 2023, 14:41 «Как шарахнет!» Жители Валуева рассказали, как проснулись из-за сбитых беспилотников Жители Валуева сообщили, что слышали 2-3 взрыва утром 4 июля в момент отражения атак БПЛА РИА «Новости»

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Поселок Валуево в Новой Москве проснулся утром 4 июля от громких звуков — рядом с ним сбили два беспилотника. Жители заявили «360», что около 05:00 слышали взрывы.

«Я вскочила, даже стекла дрожали», — рассказала одна женщина.

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По ее словам, она вышла на один балкон — ничего не увидела, вышла на другой — тоже ничего нет. Соседи из своих домов смотрели, что произошло.

«Ничего не горело, но взрывы слышала. Один был где-то далеко, глухой, второй — такой был! Такое ощущение, что над нашим домом», — добавила она.

Одна пенсионерка призналась, что после с 04:30 уже не спала. Однако громкие звуки услышала после 05:00.

«Смотрю — 05:10. Как шарахнет, господи! Раз, два, потом через пять минут еще раз. Я три раза слышала», — поделилась она.

Житель Валуева сообщил, что слышала два взрыва около 05:00. Его сосед заявил, что после случившегося возникли проблемы со светом.

«Вышибло с той стороны — оттуда. Пластина одна торчала. Все вышибло», — сказал он.

Попытку атаки Москвы беспилотниками предприняли утром 4 июля. Несколько из них сбили в Новой Москве и Подмосковье, еще один — в Калужской области. Очевидцы из Валуева одними из первых сообщили в экстренные службы о случившемся. Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что обошлось без повреждений и без пострадавших.