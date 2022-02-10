«Как он там очутился, сама не знаю». Водитель два раза подряд переехал пенсионерку в Татарстане

Пенсионерка серьезно пострадала под колесами автомобиля в Татарстане. В городе Зеленодольск водитель не заметил, что прямо у его машины стоит 77-летняя женщина, и два раза подряд переехал ее. Когда мужчина заметил, что произошло, то сам вызвал скорую помощь. Участники этой ситуации рассказали «360» о подробностях происшествия.

Водитель поделился, что действительно не заметил пенсионерку и сейчас очень переживает за ее здоровье, а также верит, что врачи помогут ей восстановиться.

«Конечно, случайно. Я себя очень плохо чувствую, извините, места себе не нахожу. Я у нее был в больнице», — добавил водитель.

Как рассказала сама пострадавшая Надежда, она пока до конца не понимает, как она себя чувствует. Ей даже сложно вспомнить, который час был в момент ее падения под машину.

«Я шла из магазина. Все ходят, как обычно. Тут машины поехали, я встала, стою, жду, когда они проедут. Может, три-четыре машины. Он тоже проехал — и как он там очутился, я и сама не знаю», — рассказала женщина.

В итоге пенсионерка осознала только, что был сильный толчок. Она упала и еще раз попала под колеса.

«Потом проехал она по мне, у меня нога вся [пострадала], хотя и так толчок хороший был. Сказали, вроде перелома нет, но сильный ушиб», — поделилась Надежда Ларионовна.

Пострадавшая пенсионерка добавила, что водитель не стал скрываться с места происшествия. Он сразу вышел из машины и стал оказывать ей посильную помощь, а потом посетил ее в больнице с извинениями.

«Я лежала, он вышел, подошел. Сбежались, конечно. Он сам вызвал скорую помощь, скорая приехала, вот теперь я здесь. Водитель приходил, извинялся», — рассказала женщина.

Пока еще неясно, какое именно лечение потребуется женщине. По ее словам, врачи расскажут все уже в ближайшее время. Юрий Васильевич добавил, что тогда и решит, какая компенсация нужна и что лучше сделать.