«Как будто упал огромный шкаф». Жительница дома в Нижнем Новгороде рассказала о взрыве

В Нижнем Новгороде от взрыва газа выбило стекла в подъезде дома и стоял густой дым. Об этом «360» рассказала жительница дома, у которой взрывом повредило машину.

«В момент взрыва находилась дома. Услышала сильный хлопок, как будто где-то упал огромный шкаф с книгами», — рассказала жительница многоэтажного дома, где взорвался бытовой газ.

Женщина сначала подумала, что у соседей что-то произошло. Потом она решила, что это землетрясение, потому что дом очень сильно затрясло после звука хлопка.

«Выскочили из дома в чем были. В подъезде все окна были выбиты, вокруг монтажная пыль», — рассказала она.

Взрыв бытового газа произошел утром 26 февраля в многоэтажном доме напротив входа в метро на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде. Ударной волной задело припаркованные рядом машины. Пострадала одна девушка. Также повреждены машины. Жильцов дома временно переселят в школу.

Возбуждено уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.