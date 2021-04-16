«Как будто из котла». Очевидец рассказал, что происходит на горящем складе в Москве

Пожарные расчеты продолжают работать на месте пожара на складе в Москве. До сих пор происходит «горение, как будто из котла», рассказал «360» Александр, у него на складе хранились вещи.

По его словам, пожарные расчеты приехали на место происшествия быстро. Спасатели поднялись по этажам, проверив, что людей в здании нет. Было легкое задымление, рассказал Александр.

По его словам, на каждом этаже установлены пожарные гидранты, их подключили, один гидрант подключили с улицы и начали тушить. По словам Александра, пожарные сказали, что было обнаружено два очага возгорания.

Сам Александр появился на месте пожара в районе 22:00. Автомобили собеседника «360» и его друга стояли рядом со зданием. Изначально охрана не давала мужчинам пройти, но в итоге им удалось подойти к своим машинам и отогнать их.

К этому времени на место подъехали еще пожарные расчеты и пожарные лестницы.

«Они закинули пожарные лестницы и начали демонтировать большой транспарант, который там во всю величину здания», — рассказал Александр. Он отметил, что в здании находятся склады индивидуального хранения, индивидуальные ячейки, и что там хранилось неизвестно.

Пожарных машин, по словам Александра, становилось все больше и больше. На месте было сильное задымление.

После этого спасатели стали долбить стены, рассказал Александр. В выдолбленные стены они запускали брансбойды и начинали тушить пожар. В районе полуночи ночи все еще было очень сильное черное задымление.

«И где-то в 00:30, хлопка не было, но я понял, что обвалилась крыша, потому что началось сильное открытое горение», — рассказал собеседник «360». По его словам, до сих пор на месте происходит «горение, как будто из котла».

Пожар на московском складе на Шарикоподшипниковской улице распространился на площади порядка 700 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу. Крыша трехэтажного здания частично рухнула.

Администрация склада заявила, что людей в здании нет. Информация о пострадавших не поступала. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Предварительно установлено, что на складе загорелись электрокабели. Пожар вспыхнул на втором этаже.