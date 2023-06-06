Эксклюзив 06 июня 2023, 03:06 «Как бес вселился». Жительница Подмосковья рассказала об избиении сожителем двух ее детей Избитая в Подмосковье женщина рассказала о причине устроенного сожителем побоища в семье РИА «Новости»

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Жительница рабочего поселка Вербилки Талдомского района Подмосковья рассказала, как сожитель избил ее и детей. В беседе с «360» женщина назвала причиной рукоприкладства алкоголь.

По словам потерпевшей, день начинался как обычно, но сожитель попросил ее зачем-то разбудить детей для разговора. Мать выполнила просьбу, растолкав 11-летнего сына и 14-летнюю дочь.

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«Я утром разбудила детей — он попросил. Он поговорил и закрутилась эта драка. Угроз особых не было в наш адрес. Как будто в него бес какой-то вселился», — описала происходившее хозяйка дома.

Со своим новым другом женщина живет полгода. Были ссоры-скандалы, но руки ранее судимый мужчина не распускал. Больше всего пострадал сын женщины.

«У детей черепно-мозговая травма, пострадал больше всего сын, у него шишка на лбу, на щеке гематома. На мне особо не заметно — по лицу, в основном, бил, я руки выставляла», — рассказала потерпевшая.

В разгар драки дочь женщины сумела вызвать полицию. Сейчас они с матерью находятся в реабилитационном центре в Дмитрове. Заявление на дебошира написано, но что делать дальше, женщина пока в раздумьях.

«Я бы хотела детей переселить в другое место и сама вернуться в дом. Там у меня скотина, собаки, кошки, огород. Завтра мы на экспертизу едем, а потом уже дальше будем решать», — сообщила пострадавшая.

С обидчиком она уже виделась. Раскаялся ли он, неизвестно.

По факту драки следственный комитет организовал доследственную проверку. Проводятся допросы, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Ранее сообщалось, что жительница села Толька Красноселькупского района ЯНАО в попытке защититься от побоев зарезала своего сожителя.