Происшествия 15 июня 2023, 18:43 Каякеры на Алтае спасли женщину с двумя детьми, которых смыло из рафта

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На Алтае произошел несчастный случай, в результате которого женщину и двух детей смыло волной во время сплава на рафте. Об этом сообщил сайт kp.ru.

По счастливой случайности рядом в этот момент оказалась группа каякеров. Им удалось спасти всех троих туристов из холодной воды и доставить на берег.

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«Сначала я увидел женщину в воде, а вдали за ней рафт неперевернутый. Прыгнул в каяк и поплыл к выпавшей туристке. Приблизившись, сказал, чтобы держалась за ручку каяка и перестала паниковать. А женщина кричала: „Спасите сначала моих детей, они впереди“», — рассказал один из каякеров.

Благодаря усилиям случайных свидетелей туристов спасли, а вот их рафт смыло за пару минут. При этом сплав был с инструкторами, которые никак не обеспечили безопасность людей.

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