Происшествия 07 июня 2023, 10:38 Каховскому водохранилищу осталось существовать два или три дня — Рогов Представитель ВГА Рогов: Каховское водохранилище полностью исчезнет через два-три дня РИА «Новости»

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Каховское водохранилище прекратит свое существование уже через два-три дня из-за падения уровня воды после ЧП на Каховской гидроэлектростанции. Такое мнение высказал председатель движения «Мы вместе с Россией», член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в комментарии ТАСС.

По его словам, специалисты гидрографии 7 июня могут зафиксировать максимальный уровень разлива воды из Каховского водохранилища ниже Каховской ГЭС.

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«К 20 июня, так как вода уйдет в Черное море, появится новое естественное русло Днепра, но без Каховского водохранилища. Оно просто исчезнет, надо два-три дня, чтобы водохранилище исчезло», — сказал он.

По его мнению, река окажется выше Каховской ГЭС. Рогов добавил, что новое русло Днепра будет находиться далеко от Запорожской АЭС и Энергодара. Представитель Запорожской области отметил, что украинская сторона стала сбрасывать больше воды с ДнепроГЭС в Каховское водохранилище. Он сообщил, что вода в Запорожье сейчас ушла уже на 30 метров от берега.

«Максимальный ожидаемый уровень снижения воды в Днепре там должен достигнуть 7,5 метра», — заключил Рогов.

Ранее в «Росэнергоатоме» подчеркнули, что разрушение Каховской ГЭС никак не повлияет на работу Запорожской АЭС. Ведь атомная электростанция не получает воду из Каховского водохранилища.