Пожар вспыхнул в Богоявленском кафедральном соборе в Москве

Огонь охватил Богоявленский кафедральный собор в центре Москвы. На место выехали пожарные, сообщил «360» источник в экстренных службах города.

По словам собеседника, пожар начался в пристройке к собору на Спартаковской улице. Информацию о выезде на место пожарных подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

«К сожалению, подробностей пока никаких. Наши подразделения прибыли. Подтвердили, что видят дым. Пока у них проводится разведка», — сказали «360» в ведомстве.

Как уточнил источник ТАСС, сейчас есть угроза перехода огня на крышу здания. Площадь пожара и все остальные обстоятельства пожара пока уточняются. Как заявил источник «360», пожарным уже удалось локализовать огонь.