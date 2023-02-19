Эксклюзив 19 февраля 2023, 07:40 Кафе загорелось в Мытищах Источник «360»: кафе загорелось на улице Карла Маркса в Мытищах РИА «Новости»

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Пожар в кафе произошел в Мытищах утром в воскресенье. Об этом сообщил источник «360».

Заведение находится на улице Карла Маркса, в доме 1.

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«Горит кафе. Заявка поступила в 6:17. На месте работают оперативные службы», — рассказал источник.

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По данным сервиса «Яндекс Карты» по адресу Карла Маркса, д. 1 в Мытищах находятся несколько точек общепита. В каком конкретно произошел пожар источник не уточнил.

В ГУ МЧС по Москве факт пожара не подтвердили, отметив, что на данный момент не располагают информацией.

В конце декабря 2022 года пожар в кафе-караоке произошел в Северном административном округе Москвы. Из здания вывели 40 посетителей и работников.