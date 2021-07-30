Кафе загорелось на юго-западе Москвы

Кафе загорелось на юго-западе столицы. Огонь охватил все помещение. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Он уточнил, что пожар разгорелся по адресу: улица Профсоюзная, 128к1. Огонь охватил кафе по всей площади. На место выехали 25 пожарных расчетов. Информации о пострадавших пока нет.

В МЧС подтвердили, что по этому адресу действительно был пожар. С ним уже удалось справиться.

«Открытого огня не наблюдается, просто идет белый дым. Осуществляется проливка», — сообщили «360» в ведомстве.

При этом информации о том, что именно горело и есть ли пострадавшие, в ведомстве дать не смогли.