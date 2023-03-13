Происшествия 13 марта 2023, 15:46 Кафе сгорело в Свердловской области

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В Свердловской области в Березовском сгорело кафе на улице Ленина. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

Возгорание началось рано утром, когда в помещении находились только два сотрудника заведения. Они смогли выбраться наружу самостоятельно. К моменту приезда пожарных огонь распространился на кафе и соседнюю пристройку. Площадь возгорания составила более 130 квадратных метров.

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Пожар удалось потушить за час. Погибших и пострадавших нет.

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