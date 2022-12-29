Эксклюзив 29 декабря 2022, 07:57 Кафе-караоке загорелось в Москве — видео Административное здание с караоке-баром загорелось на 3-й улице Ямского поля Москвы

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В Северном административном округе Москвы загорелось кафе-караоке. Из здания вывели 40 посетителей и сотрудников, пожарные присвоили вызову ранг 1Бис, рассказал источник «360».

Заведение находится на 3-й улице Ямского поля. Пожар начался с кухни на четвертом этаже и перекинулся на чердак, МЧС вызвали около двух часов ночи 29 декабря. Администрация кафе-караоке сама организовала эвакуацию еще до приезда спасателей и вывела на улицу около 40 человек. Они разошлись по домам.

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Пожарные приехали на место и оценили обстановку. Площадь кухни пять квадратных метров, в общей сложности огонь распространился на 45 квадратных метров. В 07:01 вызову присвоили ранг 1Бис, к 07:41 локализовали огонь. Людей в здании не осталось, информации о пострадавших нет. Появились кадры с места происшествия. На них пожарные расчеты заливали кровлю.

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