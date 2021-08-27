Кафе «Южная ночь» загорелось на набережной в Сочи. Видео

Вечером 27 августа на улице Приморской в Центральном районе Сочи загорелся лаунж-бар «Южная ночь». На место выехали два пожарных расчета, площадь возгорания уточняется.

Как сообщило издание «Кубанские новости», информации о пострадавших нет. В администрации города добавили, что пожар тушат 16 человек и четыре единицы техники. Место огорожено, ситуация контролируется.

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«Сообщение о пожаре на набережной поступило в 21:25. По прибытию первых пожарных подразделений установлено, что произошло возгорание легковозводимых конструкций, предположительно, кафе. Огонь охватил площадь 400 квадратных метров, проводится работа по локализации. Сообщений о пострадавших не поступало», — сообщили «360» в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю.