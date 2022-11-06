06 ноября 2022, 04:19
Кафе-гостиница загорелась в селе Малая Лая Свердловской области — МЧС
МЧС России по Свердловской области: в селе Малая Лая загорелась кафе-гостиница
В селе Малая Лая Свердловской области загорелась кафе-гостиница, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. Сообщение на пульт пожарной охраны поступило в 2:29 по местному времени (0:29 по московскому).
«Было установлено, что происходит загорание кровли двухэтажного кафе-гостиницы. В 4.20 пожар был локализован на площади двух тысяч квадратных метров, распространения огня не допущено», — говорится в сообщении регионального МЧС.
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Находившиеся внутри люди эвакуировались из здания до приезда пожарных, пожар потушили за два часа. Пожарные-спасатели задействовали 28 человек личного состава и 11 единиц спецтехники. По предварительным данным, пострадавших нет.
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В субботу вечером пожар случился в ялтинском кафе на плато горы Ай-Петри, недалеко о метеостанции. В поселке Охотничье загорелось кафе и прилегающая к нему хозяйственная постройка. По данным МЧС по Республике Крым, огонь распространился на площади 400 квадратных метров. Крымчане выложили в Сеть видео пожара.
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