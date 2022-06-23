Кафе быстрого питания загорелось в Омске

Пожар произошел в торговом центре «Маяк» в Омске. Там загорелось кафе быстрого питания. Об этом сообщил gorod55.ru.

Ситуация произошла вчера, 22 июня, около семи часов вечера. Загоревшееся кафе располагается на четвертом этаже. По словам одного из очевидцев случившегося, проблема возникла из-за фритюра.

На место происшествия прибыли спасатели. Им удалось ликвидировать возгорание, однако магазин «ДНС» и детский центр «Гуголboom» пострадали.