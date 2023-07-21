Происшествия 21 июля 2023, 21:00 Кадыров сообщил о проникновении украинских диверсантов в Белгородскую область Кадыров: украинские диверсанты напали на машину Минобороны РФ в Белгородской области Официальный сайт президента Украин

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Группа украинских диверсантов совершила нападение на машину с продуктами для российских военных в Белгородской области. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале.

«Террористы обрушили шквал огня из всех имеющихся у них видов оружия на двоих солдат. Бандиты выдали эту подлую расправу за какой-то героический поступок, будто захватили чуть ли не всю Белгородскую область», — написал он.

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По его словам, сопровождение спецтранспорта обеспечивали двое солдат, у которых с собой было только табельное стрелковое оружие.

Глава Чечни также опубликовал видео, на котором начальники отделов МВД по Курчалоевскому и Шатойскому районам Рустам Агуев и Гайрбек Делимханов потребовали от бандитов» выйти на них», а не прятаться по полям.

В первых числах июля Кадыров сообщил о ликвидации диверсионной группы 95-й отдельной штурмовой бригады ВСУ неподалеку от Серебрянского лесничества под Кременной в ЛНР.