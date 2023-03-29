Происшествия 29 марта 2023, 00:38 Кадыров сообщил о ликвидации двух преступников в чеченском городе Гудермес Глава Чечни Кадыров: двух преступников ликвидировали в чеченском городе Гудермес Pxhere

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В чеченском Гудермесе ответным огнем ликвидировали двоих преступников. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Оперативная информация о двух преступниках в частном секторе города отрабатывалась совместно со спецслужбами силовиками Чеченской Республики, отметил Кадыров. Их местонахождение оперативно определили в ходе спецоперации по их нейтрализации.

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«Боевиков блокировали и предложили сдаться. Пытаясь вырваться из окружения, преступники бросили в сторону правоохранителей гранату. Ответным огнем оба уничтожены», — написал Кадыров.

Он также добавил, что никто из сотрудников силовых органов или гражданских не пострадал.

Глава Чечни попросил не распространять слухи «о каких-то недобитых остатках бандгруппы, их внезапном нападении на силовиков и тому подобные фейки». Кадыров подчеркнул, что преступники выявлены и обезврежены.

Он выразил благодарность правоохранителям за успешную спецоперацию по ликвидации преступников.