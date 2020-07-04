Кадыров приехал проститься с отцом Нурмагомедова

Глава Чечни Рамзан Кадыров приехал проститься с Адбулманапом Нурмагомедовым. Похороны известного тренера и отца Хабиба Нурмагомедова прошли минувшей ночью.

Кадыров выразил соболезнования семье тренера, сообщил телеканал НТВ. Его похоронили в родном дагестанском селе Кироваул.

Помимо Кадырова, на похоронах были родственники и близкие друзья семьи. Ранее они попросили незнакомых и поклонников не приезжать на траурную церемонию — из-за угрозы распространения коронавируса. По мусульманским обычаям умершего похоронили до заката.

Абдулманапа Нурмагомедова не стало 3 июля. Он боролся с COVID-19 еще с апреля, но позже заболевание дало осложнение на сердце, тренера перевели в реанимацию. Нурмагомедов умер в московской больнице.

Соболезнования родственникам прославленного тренера выразили президент России Владимир Путин, глава UFC Дэйна Уайт и ирландский боец Конор Макгрегор. Коллеги Нурмагомедова поделились с «360» воспоминаниями о нем.