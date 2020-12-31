Кадыров поручил проверить родственников убитых в Грозном боевиков на пособничество терроризму

«В центре Грозного подло убили одного из наших товарищей, еще один ранен. Их родственники думают, что можно делать безответственные заявления. Те, кто ведет подобные разговоры, должны понимать, что это поддержка терроризма, что придется отвечать по закону», — ответил на заявление родственников убитых Рамзан Кадыров.

Он поручил руководству МВД, Росгвардии и прокуратуры провести расследование.

Кадыров отметил, после нападения на силовиков распространились слухи, что двух братьев из Ингушетии убили после ссоры из-за отсутствии маски. Глава Чечни отрицает эту информацию и планирует пригласить родственников убитых, чтобы предоставить доказательства.

Видеозапись с обращением родственников убитых к Рамзану Кадырову появилась 30 декабря. Они требовали предоставить доказательства причастности уроженцев Ингушетии к террористам и выдать их тела. В ответ на видео спикер парламента Чечни Магомед Даудов пригласил их на встречу в Грозный, чтобы показать улики.